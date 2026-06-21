WISE S.p.A., azienda innovativa di dispositivi medici specializzata in elettrodi impiantabili all'avanguardia per il neuromonitoraggio, la neuromodulazione e le interfacce cervello-computer (BCI, Brain-Computer Interface), oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie D sottoscritto in eccesso, per un totale di 30 milioni di euro . Al round ha partecipato anche ENEA Tech and Biomedical , una fondazione italiana dedicata all'innovazione e al trasferimento tecnologico nel settore biomedico, che entra nella base degli investitori di WISE come partner strategico. Questa chiusura finale si basa sulla prima chiusura del round completato nel giugno 2024, che ha compreso una linea di credito di venture debt dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il supporto di InvestEU, assieme a un investimento di capitale da parte del nuovo investitore Wallaby S.p.A., il family office della famiglia Scagliarini (GVS S.p.A.), e partner finanziari esistenti New Frontier S.r.l., Eureka Venture SGR e Indaco Ventures SGR.

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WCS: wise cortical strip

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