Westlake Corporation (NYSE: WLK) (“Westlake”) oggi ha annunciato che la sua controllata tedesca, Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG, ha completato l'acquisizione annunciata in precedenza di uno stabilimento di produzione di cloruro di polivinile e monomero di cloruro di vinile situato a Wilhelmshaven, Germania (lo “stabilimento di Wilhelmshaven”). Lo stabilimento di Wilhelmshaven, in precedenza in amministrazione controllata, ha la capacità di produrre 380.000 tonnellate di PVC all'anno.

“Questa acquisizione rafforza la nostra attività di Performance & Essential Materials ampliando la nostra presenza produttiva di clorovinili a livello mondiale e completa la nostra gamma di impianti produttivi di clorovinili esistenti in Europa e in Nord America”, ha dichiarato Jean-Marc Gilson, Presidente e AD di Westlake. “Lo stabilimento di Wilhelmshaven, situato nella Bassa Sassonia, sulla costa tedesca del Mare del Nord, trae vantaggio dall'infrastruttura logistica favorevole, compresa una banchina per acque profonde che consente la fornitura efficiente di materie prime. Siamo impazienti di accogliere i dipendenti dello stabilimento nella nostra famiglia Westlake”.

Informazioni su Westlake

Quest'anno, Westlake festeggia 40 anni di attività nella produzione e fornitura globale di materiali e prodotti innovativi che migliorano la vita quotidiana. Con sede a Houston e attività in Asia, Europa e Nord America, forniamo gli elementi fondamentali per soluzioni essenziali: dall'edilizia e dalle costruzioni, all'imballaggio e alla sanità, fino al settore automobilistico e dei beni di consumo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dell'azienda su www.westlake.com .

Forward-Looking Statements

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni storiche, comprese le dichiarazioni relative ai benefici previsti dalla acquisizione e le opportunità che ne conseguono, sono dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a notevoli rischi e incertezze, molti dei quali esulano dal controllo di Westlake. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale, in base ai rischi e le incertezze descritti nel report annuale di Westlake sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2025, depositata presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) nel febbraio 2026 e nella relazione trimestrale sul modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, depositata presso la SEC nel maggio 2026. Tali documenti esaminano anche alcuni dei fattori di rischio importanti che potrebbero influire sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione finanziaria di Westlake. Westlake non si assume alcuna responsabilità di rivedere o aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

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