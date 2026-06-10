Watchmaker Genomics, un leader nelle soluzioni dei flussi di lavoro NGS ad alte prestazioni, oggi ha annunciato che presenterà due nuove tecnologie alla conferenza della European Society of Human Genetics (ESHG) 2026, mirate ad affrontare gli ingorghi persistenti nel sequenziamento della scalabilità dei flussi di lavoro e della precisione dell'amplificazione.

I lanci comprendono EquiPlex™ Normalization Kit , che semplifica la normalizzazione delle librerie utilizzando un nuovo approccio basato su Cas9, e Equinox ® Prime Library Amplification Master Mix , progettato per migliorare la precisione in regioni genomiche ripetitive, pur fornendo prestazioni superiori di amplificazione in applicazioni di sequenziamento.

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