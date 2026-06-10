Volante Technologies , il leader globale nei Payments as a Service (PaaS), oggi ha annunciato che le sue operazioni Payments Platform e PaaS ora sono alimentate dalla sua AI agentica “Vol360i”. L'aggiornamento principale consente la collaborazione autonoma e semi-autonoma per ridurre l'intervento manuale, aumentando notevolmente i tassi di straight-through processing (STP) a oltre il 95%, accelerando la risoluzione delle eccezioni e gestendo proattivamente le prestazioni degli SLA.

Vol360i è immediatamente disponibile ai clienti istituzionali bancari e finanziari di Volante, con quattro principi operativi principali che guidano la struttura agentica di Volante per offrire un'esperienza di pagamenti senza attrito:

Agenti di prevenzione : eliminazione di guasti prima che si verifichino, potenziamento dell'affidabilità e riduzione degli errori che incidono sui clienti.

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Per conto di Volante Technologies:

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