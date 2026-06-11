Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato una collaborazione strategica con OpenAI per consentire pagamenti Visa sicuri all'interno del commercio agentico, consentendo pagamenti senza attrito e affidabili in OpenAI. Le aziende hanno fatto l'annuncio al Visa Payments Forum di San Francisco. Attraverso la collaborazione, Visa fornirà la sua rete globale, le capacità di autenticazione e gestione delle credenziali e l'infrastruttura di sicurezza per supportare le esperienze di commercio agentico, aiutando i consumatori e le aziende a interagire ed effettuare transazioni con fiducia.

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