VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che la sua IP VC9800D Video Processing Unit (VPU) supporta la decodifica AV2, ampliando ulteriormente il portafoglio all'avanguardia di codec video dell'azienda per applicazioni di video e streaming di nuova generazione. VC9800D consente la diffusione flessibile di tecnologie video di nuova generazione in un'ampia gamma di dispositivi intelligenti per consumatori e multimediali. VeriSilicon ha lanciato VC9800D con AV2 per diversi clienti globali e sta aggiornando l'IP sulla base della specifica AV2 V1.0.

AV2 è la specifica di codifica video di nuova generazione della Alliance for Open Media (AOMedia).

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