Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e la società greca ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. hanno annunciato l’ampliamento dell’esistente accordo di compravendita (SPA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) statunitense che sarà fornito da Venture Global, per la durata di vent’anni a partire dal 2030.

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