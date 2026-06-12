Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) ha reso noto oggi che la sua azienda interamente controllata, Venture Global LNG, Inc. (l'“Emittente”) ha chiuso la sua offerta di obbligazioni senior garantite al 6,375% con scadenza 2034 (le “Obbligazioni 2034”), del valore nominale totale di 1,125 miliardi di dollari e di obbligazioni senior garantite al 6,625% con scadenza 2036 (le “Obbligazioni 2036” e, insieme all Obbligazioni 2034, le “Obbligazioni”). L'Emittente ha usato l'importo lordo dell'offerta per rimborsare tutte le obbligazioni senior garantite all'8,125% con scadenza 2028 (le “Obbligazioni 2028 esistenti”) e ha utilizzato la liquidità disponibile per pagare il premio di rimborso e delle relative commissioni e spese associate all'offerta e al rimborso.

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