UNIQA Insurance Group , una delle più importanti compagnie assicurative in Austria e in Europa, ha scelto la piattaforma di conformità per la prevenzione dei reati finanziari di SymphonyAI , un leader globale nella Vertical AI, per unire la due diligence della clientela (CDD) nelle sue operazioni in Europa centrale e orientale. Con attività che si svolgono in 14 Paesi e coinvolgono circa 17 milioni di clienti, UNIQA porta uno degli ambienti di conformità più complessi nella regione a un unico livello di intelligenza centralizzata.

Creare per affrontare la complessità, non per evitarla

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