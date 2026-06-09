Oggi P&G Oral Care annuncia il rilascio di un nuovo studio LCA unico nel suo genere, pubblicato sul Journal of Dentistry che indica come la gestione della malattia parodontale avanzata possa risultare in quasi 10 volte l'impatto ambientale rispetto al mantenimento della salute parodontale con la profilassi effettuata a casa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260601272428/it/

Oral-B iO9 Black

Il saggio, intitolato “Quantifying the Environmental Impact Potential from Periodontal Health to Disease: Findings from a Life Cycle Assessment Study” (La quantificazione del potenziale impatto ambientale dalla salute parodontale alla malattia: i risultati di uno studio di valutazione del ciclo di vita), quantifica per la prima volta l'onere ambientale associato alla presenza della malattia parodontale, al suo decorso e alle relative cure cliniche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260601272428/it/

Katrin Meincke, Direttore delle comunicazioni, Procter & Gamble, +41(0)796350596; meincke.k@pg.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire