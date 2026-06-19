Il calcolo quantistico non è più una questione di accessibilità a un sistema quantistico da parte delle organizzazioni ma piuttosto se queste siano in grado di creare qualcosa di utile per utilizzarlo.

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State of Quantum 2026 is based on independently conducted research and analysis, authored by The Quantum Insider (Resonance), published by IQM Quantum Computers, and supported by OpenOcean.

Secondo State of Quantum 2026, il quarto studio annuale di settore pubblicato oggi da IQM Quantum Computers, che si sta avvicinando alla sua prevista quotazione al Nasdaq Global Select Market attraverso la fusione con Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), con attività di ricerca e analisi indipendenti svolte da The Quantum Insider, una società Resonance, il coinvolgimento aziendale ora ha raggiunto un livello quasi universale, ma l'utilizzo in produzione rimane raro: l'89% delle aziende intervistate utilizza già le tecnologie quantistiche, mentre solo il 10% ne registra un utilizzo limitato in produzione e il 3% ha raggiunto l'adozione su scala aziendale.

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