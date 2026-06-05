Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd. ha annunciato i risultati di uno studio interno sugli esseri umani che ha dimostrato come il suo ingrediente proprietario derivato dalla crusca di riso, "Rice Magnesium" sia in grado di garantire un assorbimento graduale e continuo di magnesio rispetto al altre fonti di magnesio. I risultati suggeriscono benefici potenziali per un migliore riposo, la gestione dell'affaticamento muscolare durante l'esercizio fisico prolungato e una maggiore tollerabilità a livello digestivo.

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Tsuno Rice Fine Chemicals: Differences in Absorption Among Magnesium Supplements

Nome del prodotto: Rice Magnesium

La maggior parte degli ingredienti a base di magnesio attualmente disponibili sul mercato sono di origine minerale. Al contrario, Rice Magnesium è un raro ingrediente a base di magnesio di origine vegetale ricavato dalla crusca di riso, sviluppato grazie alla pluriennale ricerca di Tsuno sulla crusca di riso.

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Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd.

Umetsu Yukari / Takahashi Yuko / Sasaki Hiroto

+81-736-22-8000

boeki@tsuno.co.jp





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