Trustd , la piattaforma digitale di verifica dell'identità e delle credenziali per il settore dei trasporti e della logistica, lancia sul mercato Know Your Carrier (KYC), uno strumento di verifica basato sul web che consente a spedizionieri e operatori logistici terzi (3PL) di ottenere in pochi secondi un segnale di rischio immediato sui vettori che inviano preventivi di lavoro via email in pochi secondi.

I reati nel trasporto merci in tutta l'area EMEA sono saliti del 438% in tre anni. Sono stati oltre 108.000 i furti nella supply chain registrati in tutta la regione nel corso degli ultimi due anni.

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