Trimontium (la “Società”), società di gestione di investimenti alternativi sostenuta da investitori istituzionali e specializzata in soluzioni di capitale flessibile, oggi ha annunciato di avere iniziato a operare con 1,5 miliardi di dollari di attività sotto gestione. L’approccio della Società agli investimenti è basato sulla sua competenza nel settore del credito e delle special situations, con la flessibilità necessaria per sviluppare ed eseguire soluzioni di finanziamento su misura nel quadro dell’intera struttura del capitale, rispondendo a un’ampia gamma di esigenze aziendali.

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Trimontium Founder and CIO, Vlado Spasov

Fondata dall’ex dirigente Blackstone Vlado Spasov, Trimontium si attesta come uno dei più grandi gestori di investimenti alternativi con inizio delle operazioni da una sede europea, con un focus su soluzioni di capitale flessibile in funzione dei dati di mercato disponibili.

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