Thredd , la piattaforma di elaborazione pagamenti basata sull’IA, oggi ha annunciato l’ampliamento della partnership stretta con ID DISTRIBUTION attraverso il suo programma di punta Vaziva – una piattaforma all’avanguardia nei pagamenti e nei benefit per i dipendenti – per sostenerne sia la crescita oltre i pagamenti nel settore consumer, per coprire anche i pagamenti aziendali, sia l’espansione a livello internazionale.

Thredd collabora con ID DISTRIBUTION fin dal 2020, supportando l’offerta nel settore consumer in Francia con funzionalità di emissione di carte fisiche e digitali e di elaborazione dei pagamenti.

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Simeon Lando

Direttore marketing

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