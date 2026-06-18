L'Europa sta affrontando ancora una volta una nuova crisi, un ulteriore promemoria di quanto sia vulnerabile il nostro sistema energetico basato sui combustibili fossili. Tuttavia la crisi attuale sta anche contribuendo ad accelerare la transizione energetica e l'adozione della mobilità elettrica. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime fossili e aumentare pertanto la resilienza. Quest'anno, The smarter E Europe, la più grande alleanza in Europa di esposizioni per il settore energetico, sta inviando un forte e chiaro messaggio attraverso la sua nuova esposizione speciale Renewables 24/7: le energie rinnovabili garantiscono una fornitura di energia sicura, affidabile e conveniente ogni giorno, ininterrottamente.

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At The smarter E Europe 2026, around 2,800 exhibitors will demonstrate how a 24/7 renewable energy supply can be achieved. © Solar Promotion GmbH

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