The Open Group, l'organizzazione per gli standard tecnologici indipendente dai fornitori ha annunciato oggi la pubblicazione del whitepaper sugli scenari applicativi dell'Industrial Advanced Nuclear™ Consortium (IANC), che illustra in che modo le tecnologie nucleari avanzate possano essere impiegate per fornire energia termica ed elettrica affidabile e a basse emissioni di carbonio all'industria pesante.

Il whitepaper, promosso da IANC, un'organizzazione orientata agli utenti finali del settore industriale, rappresenta un significativo passo avanti nel ruolo dell'energia nucleare nell'ambito della transizione energetica. Illustrando casi d'uso concreti in cui i reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) e i reattori modulari di microdimensioni (MMR) potrebbero essere integrati direttamente nelle attività industriali, l'iniziativa si concentra sui settori che risultano tra i più difficili da decarbonizzare, tra cui:

Energia offshore

Raffinazione e petrolchimica

Estrazione mineraria

Produzione ad alta intensità energetica.

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