The Open Group , il consorzio tecnologico globale indipendente dai fornitori, ha annunciato oggi l'introduzione di OSDU® Data Platform Standard, Versione 1.0. Il nuovo standard stabilisce una base di riferimento stabile e chiaramente definita per le funzionalità della piattaforma dati, supportando maggiore interoperabilità, coerenza e sicurezza nell'industria energetica.

L'OSDU Data Platform Standard, Versione 1.0 è progettato per aiutare le organizzazioni a migliorare la gestione, l'accesso e l'utilizzo dei dati aziendali riducendo la frammentazione ed eliminando i silos di dati. Offre una struttura comune per organizzare e accedere ai dati in modo sicuro ed efficiente, supportando collaborazione, innovazione e processi decisionali migliori.

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Monika Boudova

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