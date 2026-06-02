The Open Group , l'organizzazione specializzata nella tecnologia e negli standard indipendenti dai fornitori, oggi ha annunciato il rilascio di Open Footprint ® Standard, Edition 1.0, che aiuterà le organizzazioni a razionalizzare la reportistica relativa alle emissioni scope 1, 2 e 3.

Il nuovo standard costituisce il primo modello aperto di dati sulle emissioni a riguardare tutte e tre le categorie e a fornire un quadro strutturale completo grazie a cui le organizzazioni possono raccogliere e standardizzare i dati generati dalle proprie catene di valore e approntare la reportistica destinata a più giurisdizioni.

"Vi è un'esigenza urgente di razionalizzare la gestione dei dati delle emissioni e di ridurre l'impegno manuale necessario per ricavare i dati dalle supply chain, effettuare la conversione dei dati e inviare le relazioni ai diversi enti regolatori", è il commento di Steve Nunn, presidente e CEO di The Open Group.

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Monika Boudova

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