Thales, leader globale in tecnologie di alto livello, ha annunciato oggi una partnership strategica con Google Cloud per la creazione di una nuova soluzione cloud sovrana in Germania.

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The wholly-owned subsidiary of Thales in Germany offers an independent cloud solution based on Google Cloud technology. © Thales/Google Cloud

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