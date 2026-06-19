TestMu AI (già LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di ingegneria della qualità dell’IA agentica a integrazione totale, ha annunciato oggi il lancio dell’ integrazione ufficiale di partner TestMu AI Agent per n8n , una delle piattaforme in più rapida crescita di automazione dei flussi di lavoro per gli agenti IA e l’automazione aziendale.

Disponibile come Community Node verificato e partner di n8n, l’integrazione di TestMu AI Agent consente agli sviluppatori di connettere gli agenti IA e i flussi di lavoro automatizzati al Browser Cloud TestMu AI, garantendo così l’accesso a più di 3.000 ambienti tra browser, sistemi operativi ed ecosistemi di dispositivi, il tutto senza dover scrivere una singola riga di codice.

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