TestMu AI (già LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di quality engineering basata sull’IA agentica a integrazione totale, oggi ha annunciato il supporto immediato per i nuovi sistemi operativi lanciati da Apple – macOS Golden Gate e iOS 27 Beta – all’interno della propria piattaforma di test sul cloud.

Presentati alla Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, macOS Golden Gate e iOS 27 introducono significativi aggiornamenti di piattaforma che influenzeranno la compatibilità, l’esperienza utente e le prestazioni delle applicazioni. Entrambi i sistemi operativi sono già disponibili per i test su TestMu AI, lo stesso giorno in cui Apple ha rilasciato le versioni beta, consentendo ai team di ingegneria di individuare i problemi con mesi di anticipo rispetto al rilascio della versione stabile a milioni di utenti in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610912486/it/

Referente per i media

Nikhil Saxena

Direttore media e stampa

TestMu AI

nikhils@testmuai.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire