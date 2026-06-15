Teledyne FLIR Defense, parte di Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY), ha annunciato oggi a Eurosatory il lancio sul mercato di Black Recon™, un sistema di micro-droni a lancio autonomo in grado di offrire una ricognizione continua e senza vincoli da veicoli militari e installazioni fisse.

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Teledyne FLIR Defense announced at Eurosatory the market launch of Black Recon™, an autonomously launched micro-drone that delivers continuous, untethered reconnaissance from military vehicles and fixed installations. Black Recon allows crews to launch, operate, recover, and recharge up to three UAS without leaving their platform, reducing operator risk.

Progettato per l'integrazione con veicoli, Black Recon consente agli equipaggi di lanciare, controllare, recuperare e ricaricare fino a tre sistemi aerei senza pilota senza che abbandonino la loro piattaforma, riducendo il rischio e accelerando il processo decisionale.

"Black Recon rappresenta un importante passo verso la sorveglianza integrata per le forze di terra", ha affermato JihFen Lei, Presidente del gruppo Teledyne Defense & Aerospace e Vicepresidente senior di Teledyne Technologies.

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