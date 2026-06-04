STARTEEPO Invest ("STARTEEPO"), un fondo di investimento alternativo specializzato in opportunità nel settore azionario, ha annunciato oggi di aver aumentato la propria posizione di titolarità effettiva in Xerox Holdings Corporation ("Xerox" o l'"Azienda") a più del 6% delle azioni ordinarie in circolazione della società, come indicato nella versione aggiornata del modulo 13D depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

A seguito della transazione, STARTEEPO detiene la proprietà effettiva di circa 8,0 milioni di azioni ordinarie di Xerox e detiene opzioni su ulteriori 140.000 azioni. In base alle informazioni sulla proprietà disponibili al pubblico, STARTEEPO è ora il terzo maggiore azionista di Xerox.

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