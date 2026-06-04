Il mercato europeo delle batterie sta crescendo a ritmi da record: secondo l'ultimo Solar+ Report redatto da SolarPower Europe, alla fine del 2025, la flotta di accumulo installata nell'UE aveva raggiunto una capacità totale di 77 gigawatt all'ora (GWh): un aumento di oltre il 45 percento rispetto all'anno precedente. Entro il 2030, lo scenario dello studio Solar+ prevede che quella capacità quadruplichi fino a raggiungere 171 GW, mentre la capacità di accumulo aumenterà di otto volte fino a 598 GWh. Con l'aumento delle capacità solari ed eoliche aumenta anche la pressione sulle reti elettriche europee e i sistemi di accumulo dovranno trasferire l'elettricità su diverse ore.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260603922585/it/

Föhren Battery Storage Facility (Rhineland-Palatinate) © Schoenergie GmbH

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260603922585/it/

Solar Promotion GmbH | P.O. Box 100 170 | 75101 Pforzheim

Sabine Kloos | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28

info@ees-europe.com



Contatto per la stampa:

RYSM | Schlesische Straße 26/c4 |10997 Berlino

Roberto Freiberger | Tel.: +49 163 8430 943

roberto.freiberger@rysm.com



Solar Promotion GmbH | P.O. Box 100 170 | 75101 Pforzheim

Peggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240

haerter-zilay@solarpromotion.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire