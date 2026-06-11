La World Series of Poker (WSOP®), il campionato di poker più prestigioso e più longevo al mondo, oggi ha annunciato una collaborazione esclusiva con la Solana Foundation per portare le criptovalute direttamente nell'esperienza globale del poker.

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The World Series of Poker TV production set in Las Vegas, presented by Solana

A partire da oggi, al 57° evento estivo annuale a Paris Las Vegas e Horseshoe Las Vegas, i giocatori potranno acquistare i biglietti del torneo utilizzando Solana, un sistema basato sull'infrastruttura di pagamento di MoonPay. Sarà la prima volta nella storia del WSOP che i giocatori potranno acquistare i biglietti delle partite direttamente con criptovalute e, grazie alla tecnologia di Solana, questo metodo di pagamento non comporta l'addebito di alcuna commissione.

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