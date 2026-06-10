Sofinnova Partners (“Sofinnova”), società europea leader nel venture capital nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano, annuncia oggi una collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per integrare più profondamente l’AI nella propria piattaforma di investimento e nelle società in portafoglio.

La collaborazione sostiene Sofinnova.AI, l’iniziativa della società volta a integrare l’AI nelle sue attività principali, dall’individuazione e valutazione delle opportunità di investimento al supporto allo sviluppo di nuove imprese. Al centro di questo percorso c’è Sofia , la piattaforma proprietaria di AI di Sofinnova, che sarà estesa oltre l’utilizzo interno con una nuova versione dedicata ai fondatori di start-up.

Grazie a questa collaborazione, le startup sostenute da Sofinnova avranno accesso a risorse AWS dedicate e a un supporto tecnico specialistico, che le aiuteranno ad accelerare il percorso dalle prime fasi di ricerca allo sviluppo e alla commercializzazione.

“L’AI sta diventando sempre più rilevante per le modalità con cui nuove terapie vengono scoperte, sviluppate e portate ai pazienti”, ha dichiarato Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners . “Con Sofinnova.AI e Sofia stiamo costruendo competenze che rafforzano sia il nostro approccio agli investimenti sia le aziende che supportiamo e la collaborazione con AWS dimostra la maturità raggiunta da questo percorso e la nostra convinzione che la prossima generazione di leader nelle scienze della vita nascerà sulla base di modelli nuovi”.

Attualmente le aziende attive nelle scienze della vita incontrano ostacoli concreti nell’adozione dell’AI, dai costi infrastrutturali alla frammentazione di strumenti e flussi di lavoro. La collaborazione tra Sofinnova e AWS risponde a queste sfide combinando la conoscenza settoriale di Sofinnova e la sua piattaforma Sofia con i servizi cloud sicuri e scalabili di AWS, sviluppati specificamente per il settore delle scienze della vita, rendendo questi strumenti più accessibili e concretamente utilizzabili dai fondatori di start-up.

“Siamo orgogliosi di sostenere il futuro dell’innovazione nelle scienze della vita attraverso questa collaborazione”, ha dichiarato Dan Sheeran, Vice Presidente e General Manager, Healthcare and Life Sciences di AWS . “AWS collabora da quasi vent’anni con l’industria farmaceutica e delle scienze della vita, e 19 delle prime 20 aziende farmaceutiche globali si affidano a noi per gestire i loro carichi di lavoro di ricerca più sensibili. Combinando i servizi e le soluzioni verticali di AWS con il track record di Sofinnova nella creazione e nello sviluppo di aziende nelle scienze della vita, questa iniziativa punta a contribuire a portare sul mercato nuove terapie e soluzioni in modo più rapido e su scala più ampia.”

Un elemento centrale della collaborazione è lo sviluppo di una versione di Sofia dedicata ai fondatori di start-up e basata su AWS. Finora, Sofia è stata utilizzata internamente nelle diverse strategie di Sofinnova per analizzare il deal flow e generare insight nei settori biotech, medtech, digital health e sostenibilità. La piattaforma ampliata offrirà ai fondatori l’accesso a strumenti basati sull’AI per l’analisi del panorama competitivo, l’analisi comparativa degli asset e l’elaborazione di insight su partnership e licensing.

Ad oggi questi flussi di lavoro sono ancora svolti in larga parte manualmente in tutto il settore. Accelerandoli e rendendoli più rapidi e coerenti Sofinnova punta ad aiutare le aziende a concentrare le proprie risorse sui progressi scientifici e clinici.

Con la crescente domanda di AI e di capacità di calcolo nelle scienze della vita, Sofinnova considera questa evoluzione un cambiamento strutturale nel modo in cui le aziende vengono create. La collaborazione con AWS è espressione della strategia di lungo periodo della società di integrare l’AI sia nelle decisioni di investimento sia nella creazione di valore, riducendo al contempo le barriere per i fondatori di start-up.

A proposito di Sofia

Sofia è la piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale di Sofinnova Partners, nata per supportare le attività di investimento e lo sviluppo di nuove imprese nel settore delle scienze della vita. La piattaforma riunisce in un unico sistema strumenti per l’analisi scientifica e clinica, la mappatura del mercato, e l'analisi delle presentazioni agli investitori.

Alimentata con gli oltre 50 anni di dati interni e costantemente arricchita attraverso l’attività di investimento di Sofinnova, Sofia mette in connessione ricercatori, istituzioni, aziende e investitori. È progettata per accelerare l’individuazione, la valutazione e lo sviluppo su larga scala delle migliori opportunità di investimento.

Informazioni su Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, specializzata nel settore delle scienze della vita. Con sedi a Parigi, Londra e Milano, il team riunisce professionisti provenienti da tutto il mondo con una forte competenza scientifica, medica e imprenditoriale. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech da quelle precoci a quelle piu' avanzate.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una realtà consolidata nel panorama europeo del venture capital, con 50 anni di esperienza, oltre 500 aziende supportate e la creazione di leader di mercato a livello globale. Oggi gestisce oltre 4 miliardi di euro di asset. Per maggiori informazioni: sofinnovapartners.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260609362543/it/

Sofinnova Partners

Bommy Lee

Head of Communications

blee@sofinnovapartners.com

+33 (0) 6 47 71 38 11

Media inquiries:

United Kingdom

Optimum Strategic Communications

Eleanor Cooper

sofinnova@optimumcomms.com

+44 (0) 20 4604 4016

France

Strategies&Image (S&I)

Anne Rein

anne.rein@strategiesimage.com

+33 (0) 6 03 35 92 05

Italy

Havas PR Milan

Pierluigi Cavarai

pierluigi.cavaraiext@havaspr.com

+39 (0) 392 77 999 33





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire