Smead Capital Management , società di gestione degli investimenti con sede a Phoenix e leader negli investimenti nel valore, oggi ha annunciato il lancio dello Smead Global ex-US Value UCITS Fund, ideato per offrire agli investitori globali l'accesso a un prodotto creato secondo il modello della storica Smead International Value Strategy della società.

Lo Smead Global ex-US Value UCITS Fund è domiciliato in Lussemburgo. Gli investitori possono accedere al fondo tramite il sito web di Smead Capital Management ed è disponibile agli investitori professionali e qualificati attraverso l'agente di trasferimento del fondo.

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