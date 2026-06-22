Smartly oggi ha presentato Smartly Synapse , il livello di orchestrazione AI e di memoria intelligente dietro a ogni agente AI Smartly. Realizzata basandosi su anni di esperienza nell'intelligence multicanale in ambito creativo, mediatico e performante e costantemente modificata dai risultati concreti, Smartly Synapse trasforma milioni di segnali in azioni che aiutano i professionisti del marketing a pianificare risultati più rapidi e intelligenti e a promuovere risultati commerciali più solidi.

Smartly Synapse crea un ciclo continuo di prestazioni in cui l'intento del professionista del marketing, il contesto aziendale, le attività delle campagne pubblicitarie e i risultati si arricchiscono ininterrottamente a vicenda.

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Joseph J. Nuñez

Direttore Senior, Comunicazioni globali

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