SLB (NYSE: SLB) ospiterà un Investor Day mercoledì 17 giugno 2026, a New York, dove i vertici dell'azienda presenteranno la loro visione per l'attività digitale di SLB mentre le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale continuano a ridefinire il settore energetico. La presentazione evidenzierà la strategia e il portafoglio digitali integrati di SLB, le opportunità di crescita scalabile basate sull'AI e il profilo e le prospettive in ambito finanziario.

Olivier Le Peuch, amministratore delegato di SLB, terrà una presentazione alle 9:00 orario di New York (ET), illustrando la strategia digitale e le prospettive aziendali di SLB. Stephane Biguet, direttore finanziario di SLB, terrà una presentazione all'incirca alle 11:00 ET e parlerà del profilo finanziario dell'attività digitale di SLB, delle opportunità del mercato e delle ambizioni digitali di SLB per il 2030.

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