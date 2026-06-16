La società globale di tecnologie per l'energia SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato il lancio del SLB Digital Marketplace , una piattaforma digitale curata progettata per aiutare le aziende del settore energetico a scoprire rapidamente e distribuire agenti di IA specializzati, modelli di dominio, competenze, strumenti, connettori di dati e applicazioni digitali entro i propri ambienti digitali esistenti.

SLB Digital Marketplace estende la strategia della piattaforma aperta dell'azienda al suo assistente agentico di IA consentendo a SLB, ai partner, ai fornitori di software indipendenti (ISV), sviluppatori e clienti di portare al settore energetico capacità digitali realizzate appositamente attraverso un unico canale controllato.

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