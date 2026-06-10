La società britannica di tecnologia informatica Signaloid presenterà in anteprima la sua soluzione C0-ASIC per l'IA fisica questa settimana in occasione di Bosch Connected World, che si terrà dal 10 all'11 giugno a Berlino. Progettato per i settori di robotica, automazione industriale e carichi di lavoro IA probabilistica, si prevede che il circuito ASIC offrirà prestazioni per Watt fino a 1000 volte superiori rispetto alle attuali strategie all'avanguardia.

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