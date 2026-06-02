Signaloid ( https://signaloid.com ), una società specializzata in piattaforme di calcolo che fornisce accelerazione basata sulla traduzione binaria dei carichi di lavoro nei settori di IA, robotica, tecnologia aerospaziale e finanza quantitativa, ha annunciato oggi il tapeout e i documenti di specifiche preliminari per il suo C0-ASIC. La consegna dei campioni tecnici al primo cliente è prevista per il T3 2026 ed è in fase di discussione la distribuzione nel Regno Unito e in Svizzera nel corso del 2026 di sistemi aggiuntivi basati su FPGA che adottano la progettazione ASIC.

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