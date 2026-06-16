La società britannica di tecnologia informatica Signaloid ha annunciato oggi il lancio di Signaloid Compute Engine Amazon Machine Image (AMI) tramite AWS Marketplace. Questa soluzione consente alle organizzazioni di distribuire la tecnologia di hardware di elaborazione a distribuzione estesa (UxHw®) di Signaloid all'interno dei loro Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

L'AMI garantisce l'accesso a UxHw, che offre miglioramenti delle prestazioni di diversi ordini di grandezza su istanze x86_64 e ARM (AArch64) AWS Elastic Compute Cloud (EC2). Senza richiedere riscritture del software, UxHw consente alle applicazioni esistenti di effettuare calcoli direttamente su distribuzioni di probabilità, automatizzando algoritmi come i metodi Monte Carlo in finanza e fisica, il campionamento per importanza nell'apprendimento per rinforzo e i filtri a particelle nell'IA applicata alla fisica e nella robotica.

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