Shilpa Biocare Pvt Ltd, una controllata di Shilpa Medicare Limited (BSE/NSE: SHILPAMED) ha stretto una collaborazione con Gate2Brain, S.L., azienda biotecnologica incentrata sulla produzione di farmaci per il sistema nervoso centrale. Shilpa diventa un azionista strategico e un partner CMC (sviluppo, produzione e controllo) per G2B-002, il programma principale di Gate2Brain mirato ai tumori cerebrali pediatrici mortali, DIPG e pGBM, entrambi con Designazione di farmaco orfano rilasciata dall'FDA statunitense e dall'EMA. G2B-002 utilizza il peptide navetta proprietario MiniAp4 di Gate2Brain per trasportare SN-38 oltre la barriera emato-encefalica, dimostrando un'entità di trasporto del farmaco nel cervello fino a 100 volte superiore a livello preclinico.

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