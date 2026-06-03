L'azienda finlandese di tecnologia della difesa Sensofusion Oy sta ampliando le sue operazioni dalla terra al cielo e nell'orbita terrestre. Da oggi, l'attività aerospaziale dell'azienda si chiamerà Sensofusion Aerospace . I progetti di sviluppo dei prodotti dell'unità attualmente in corso sono gli aerei da sorveglianza Sensofusion Swift e le prime due missioni satellitari dell'azienda, Fennec-1 e Fennec-2 .

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With the Fennec-satellite program, Sensofusion's sensing capability extends into Earth orbit.

Sensofusion Swift è un velivolo dell’aviazione generale con certificazione di tipo con capacità integrate di intelligence di segnali, radar e altri sensori all'avanguardia. A differenza di sistemi senza pilota, Swift è in grado di operare nello spazio aereo in tempi di pace nei pressi di aeroporti e centri abitati senza esenzioni speciali.

Sensofusion Swift è sia un velivolo che un drone. Può essere acquisito e utilizzato sia come velivolo dell'aviazione generale con equipaggio o come sistema senza pilota. Questo dà alle organizzazioni di approvvigionamento la flessibilità in termini di budget e regolamento: i velivoli possono essere forniti nell'ambito di programmi di fornitura di aeromobili o di droni, dando ai clienti flessibilità di budget, mentre la stessa piattaforma può essere gestita sia da un pilota umano che da un autopilota, secondo il regolamento del Paese di destinazione.

Il velivolo si basa sull'aeromobile Atol Aurora . Sensofusion ha rilevato il produttore finlandese di aeromobili Atol Aviation nella primavera 2026. Nuovi velivoli Swift vengono prodotti a Halli Airport, già base dell'aeronautica militare finlandese, e sono dotati di sistema anti-drone Airfence . Un sensore in volo tipicamente ha un range da tre a cinque volte superiore rispetto a quello di un sensore basato a terra. Il velivolo verrà anche dotato di radar e di capacità di intercettazione di droni.

Il prossimo obiettivo dell'azienda è l'orbita terrestre. Fennec-1 è il primo satellite dell'azienda. Con lo stesso, la società intende dimostrare la sua capacità di rilevare segnali terrestri deboli dallo spazio. Fennec-2 amplia la portata e passa alla nuova piattaforma satellitare di Sensofusion, servendo da prima tappa verso una costellazione più ampia. Il primo satellite verrà lanciato in orbita a bordo di un missile SpaceX Falcon nell'autunno 2027.

"La Terra è una sfera, quindi il monitoraggio dei segnali funziona meglio con l'altezza. Ecco perché la nostra capacità di monitoraggio ora si sposta dalla terra al cielo, e presto continuerà in orbita", ha dichiarato il fondatore e CEO di Sensofusion Tuomas Rasila .

Il materiale mediatico per Sensofusion Swift è disponibile per l'utilizzo da parte dei media nella Sensofusion Media Library: https://www.sensofusion.com/aerospace

Sensofusion

Sensofusion è un'azienda finlandese specializzata in tecnologia della difesa che sviluppa soluzioni di nuova generazione per il rilevamento e le operazioni anti-drone. Sensofusion è una delle principali aziende di anti-droni al mondo e vende prodotti sul campo a clienti del settore militare e della sicurezza a livello mondiale.

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Maggiori informazioni:

Sensofusion

Chief Research Officer Mikko Hypponen

sales@sensofusion.com





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