Seequent , The Bentley Subsurface Company e il Cascade Institute oggi hanno annunciato una collaborazione mirata allo sviluppo di un Modello termico canadese. Questa importante iniziativa nazionale individuerà le risorse geotermiche profonde del Canada e accelererà lo sviluppo dell'energia rinnovabile. L'annuncio coincide con il giorno di inizio del maggior evento dedicato al geotermico, il World Geothermal Congress, in programma a Calgary dall'8 all'11 giugno.

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The Canadian Thermal Model will integrate over 20 input layers of geoscientific data related to geothermal energy to evaluate Canada’s nationwide deep heat resources.

Con l'impennata mondiale negli investimenti nel geotermico, considerata come una fonte energetica pulita, affidabile e sempre disponibile, il Modello termico canadese genererà una panoramica nazionale completa sulle risorse termiche profonde grazie all'utilizzo di innovativi metodi di machine learning per risolvere una storica difficoltà del settore: la copertura limitata dei dati del sottosuolo.

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Contatto stampa:

Dina Zaid, dina.zaid@seequent.com , consulente senior per le comunicazioni esterne di Seequent

Colin Hunter, hunter@cascadeinstitute.org , responsabile comunicazioni del Cascade Institute





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