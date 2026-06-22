Seedcamp , primo check investor originale europeo nonché investitore iniziale di imprese del calibro di Revolut, Wise, UiPath, Synthesia e Fluidstack, ha raccolto 320 milioni di dollari destinati alla prossima generazione di aziende globali.

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