Rigaku Corporation, un partner globale di soluzioni nei sistemi analitici dei raggi X e un'azienda del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha annunciato che i risultati di un progetto di ricerca congiunta condotta con Shionogi & Co., Ltd., JEOL Ltd., e Meiji Pharmaceutical University sono stati pubblicati in Crystal Growth & Design , una rivista internazionale di cristallografia di fama mondiale.

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Cover of the June 2026 issue of Crystal Growth & Design, featuring this research.

Questa ricerca ha scoperta un polimorfo finora sconosciuto dell'indometacina ( κ -form) un farmaco analgesico e antinfiammatorio ampiamente utilizzato.

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Contatto per la stampa:

Sawa Himeno

Direttore, Divisione comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp





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