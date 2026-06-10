Scientist.com, la principale piattaforma di orchestrazione R&S abilitata all'AI del settore delle scienze della vita, nonché mercato per prodotti e servizi scientifici, oggi ha annunciato il lancio del suo Innovation Hub ® unificato, una nuova meta digitale che riunisce formazione scientifica, contenuti tecnici, approfondimenti del settore e accesso alla rete globale di fornitori di Scientist.com.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260609553703/it/

Scientist.com's Innovation Hub centralizes a broad library of expert content designed to help researchers, procurement teams and life science leaders stay current on emerging tools, technologies, methodologies and market trends.

Man mano che la R&S nelle scienze della vita diventa più specializzata e guidata dai dati, gli scienziati hanno bisogno di modi più rapidi di passare dall'apprendimento di nuovi metodi e tecnologie all'identificazione dei partner, prodotti e servizi più adatti per portare avanti il proprio lavoro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260609553703/it/

Contatto per i media:

Sean Preci

Scientist.com

marketing@scientist.com

1-877-644-3044





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire