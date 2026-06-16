Sai Life Sciences Limited (BSE: 544306 | NSE: SAILIFE), una delle principali organizzazioni di ricerca, sviluppo e produzione a contratto (CRDMO) integrate in India, si è aggiudicata l'EcoVadis Platinum Rating 2026, piazzandosi tra l'1% delle aziende valutate per le prestazioni di sostenibilità a livello mondiale. Con un punteggio complessivo di 87/100 e una classificazione nel 99° percentile, Sai Life Sciences ha ottenuto la Platinum Medal nella categoria “Manufacture of Basic Pharmaceutical Products and Pharmaceutical Preparations” (Produzione di prodotti farmaceutici e preparazioni farmaceutiche di base).

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Sai Life Sciences achieves EcoVadis Platinum Rating, joining the top 1% of companies assessed worldwide

L'annuncio è stato dato da Krishna Kanumuri, CEO e AD di Sai Life Sciences, il quale ha commentato, “La sostenibilità sta diventando uno dei parametri di eccellenza decisivi nel nostro settore. Alla capacità di innovare, crescere e creare impatto deve corrispondere lo stesso impegno a operare in modo responsabile. Il conferimento dell'EcoVadis Platinum Rating riflette gli standard che ci siamo imposti e le scelte che abbiamo fatto negli anni per costruire un'organizzazione resiliente e pronta per il futuro”.

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Sriram Gopalakrishnan

Vicepresidente, Comunicazioni aziendali

Sai Life Sciences Limited

Tel.: +91 9121295355

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