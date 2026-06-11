Roquette, un leader globale nella produzione di ingredienti a base vegetale ed eccipienti farmaceutici, presenterà il suo portafoglio completo di soluzioni innovative di rilascio di farmaci al CPHI & PMEC China 2026, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno allo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Con il tema “One Roquette for Innovations” la divisione Health & Pharma Solutions di Roquette esporrà le sue novità allo stand E3D26, evidenziando come la sua profonda esperienza scientifica e le capacità tecniche stimolino le aziende a trasformare formulazioni promettenti in realtà commerciali scalabili.

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Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

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Lisa Luke

Responsabile globale delle comunicazioni

Roquette - Divisione Soluzioni sanitarie e farmaceutiche

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