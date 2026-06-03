Rezon Bio, organizzazione europea di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) a base scientifica, oggi ha annunciato la nomina del Dr. Ralf Otto a Chief Operating Officer (COO) a partire dal 1° giugno 2026. Nel suo ruolo, Ralf Otto, PhD, sarà responsabile delle aree operative della produzione clinica e commerciale conforme alle cGMP, dello sviluppo, della qualità, della progettazione e di altre operazioni aziendali nella piattaforma integrata end-to-end CDMO di Rezon Bio.

La sua nomina giunge mentre Rezon Bio entra nella sua prossima fase di crescita, incentrata sull'ampliamento della sua gamma di servizi, sull'espansione della clientela e sul miglioramento dell'accesso ai biosimilari e a nuovi farmaci biologici attraverso l'eccellenza operativa, la scalabilità e la competitività dei prezzi.

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