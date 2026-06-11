L'Ethos Lab di Stony Brook University (SBU), nel College of Engineering and Applied Sciences Department of Computer Science , ha recentemente annunciato una partnership collaborativa con RevBits, LLC. Attraverso la collaborazione, Ethos Lab di SBU utilizzerà la suite di soluzioni RevBits per costruire laboratori di scienza informatica e un curriculum incentrato sulla cybersicurezza, per consolidare le lezioni svolte in classe.

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Neal Hesterberg

Vicepresidente di sviluppo aziendale

neal.hesterberg@revbits.com





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