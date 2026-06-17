Respond.io , una piattaforma di gestione delle conversazioni con i clienti, oggi ha annunciato un round di serie B da 62,5 milioni di dollari condotto da Camber Partners , con la partecipazione di Endeavor Catalyst e investitori esistenti.

Cosa fa respond.io

Respond.io consente alle aziende B2C di medie dimensioni di aumentare il fatturato grazie a volumi elevati di chat e chiamate con i clienti.

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