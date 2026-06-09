Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che il lancio di Resident Evil Veronica , l'ultimo titolo nella serie Resident Evil , è previsto per il 2027.

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Resident Evil Veronica key art

La saga Resident Evil comprende giochi di sopravvivenza in contesti di orrore, nei quali i giocatori si servono di una varietà di armi e altri oggetti per sopravvivere in situazioni terrificanti. Grazie a una base di appassionati giocatori a livello globale, le vendite complessive dei giochi fin dal primo titolo in questa serie di punta che ha debuttato nel 1996 ha superato 201 milioni * di unità.

Resident Evil Veronica è un remake dell'originale Resident Evil Code: Veronica , lanciato nel 2000.

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