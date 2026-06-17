Rehlko, un leader globale in ambito di resilienza energetica che offre soluzioni innovative nei sistemi energetici industriali, nelle tecnologie dei gruppi propulsori e nelle applicazioni energetiche domestiche, oggi ha annunciato l'integrazione completa della sua attività britannica, precedentemente denominata WB Power Services , nella piattaforma Rehlko, rafforzando così il modello operativo dell'azienda nel Regno Unito e in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e ampliando la sua capacità di fornire soluzioni complete lungo il ciclo di vita per applicazioni energetiche mission-critical.

L'iniziativa allinea le precedenti capacità consolidate nel Regno Unito, tra cui progettazione, installazione, collaudo e assistenza a lungo termine, con la piattaforma più ampia di Rehlko. Rappresenta un passaggio importante nell'espansione delle capacità di fornitura costante e di alta qualità nei mercati prioritari, mentre accelera la domanda nei centri dati e in altri ambienti mission-critical.

I clienti richiedono sempre più spesso partner in grado di fornire soluzioni affidabili e ripetibili lungo l'intero ciclo di vita dei progetti e su orizzonti operativi a lungo termine. Allineando l'attività britannica più strettamente al modello operativo globale di Rehlko, la società rafforza la sua capacità di supportare queste esigenze nell'EMEA con capacità standardizzate che comprendono progettazione di sistema, installazione, collaudo e assistenza continua.

“Questo importante traguardo segna un momento fondamentale per la nostra azienda”, ha dichiarato Lenaik Andrieux, General Manager di Rehlko per l'EMEA, l'India e l'America Latina . “Portare WB Power Services nella piattaforma di Rehlko abbina una solida tradizione ingegneristica britannica, team di grande esperienza e relazioni di lunga data con i clienti in un unico modello operativo. Cambia il nome, ma ciò che più importa rimane costante: vaste competenze tecniche, esecuzione affidabile e un approccio collaborativo a lungo termine. Questo rafforza il modo in cui offriamo soluzioni energetiche continue e di alta qualità e assistenza lungo il ciclo di vita per i clienti in tutta la regione”.

“Allineare le nostre operazioni britanniche nella piattaforma Rehlko rafforza il nostro modello operativo e amplia la nostra capacità di servire i clienti nei mercati in cui affidabilità, dimensioni e continuità sono fondamentali”, ha dichiarato Francis Perrin, Direttore del brand e della sostenibilità, Rehlko. “Questo traguardo rafforza la posizione di Rehlko come piattaforma ampliata con capacità end-to-end lungo l'intero ciclo di vita, dalla progettazione all'installazione, al collaudo, all'assistenza a lungo termine, e supporta la nostra capacità di soddisfare la domanda sempre più rapida negli ambienti mission-critical, tra cui i data center, nel Regno Unito e nell'EMEA”.

L'ex WB Power Services vanta una lunga tradizione nel mercato britannico dell'alimentazione critica, supportando clienti che hanno complessi requisiti di installazione e assistenza. Le sue capacità ora formano parte di una piattaforma Rehlko più ampia, progettata per consentire la continuità operativa, la scalabilità e i rapporti duraturi con i clienti nell'intero ciclo di vita dei sistemi energetici.

L'annuncio giunge in momento in cui continua a crescere la domanda di soluzioni energetiche resilienti, soprattutto nei data center e in altre applicazioni di infrastrutture critiche in cui la continuità operativa, la sicurezza e le prestazioni a lungo termine sono essenziali. Con le sue operazioni britanniche ora integrate in una piattaforma unificata, Rehlko è posizionata per supportare i clienti man mano che crescono le esigenze in termini di volume, complessità e presenza geografica.

A seguito della sua acquisizione nell'agosto 2025, l'attività britannica ora opererà con il nome Rehlko, riflettendo la sua posizione nella piattaforma Rehlko, continuando al contempo a servire i clienti con gli stessi team esperti.

Informazioni su Rehlko

Un leader globale nella resilienza energetica, Rehlko fornisce soluzioni energetiche innovative per sostenere e migliorare la vita negli ambiti di energia domestica, sistemi energetici industriali e tecnologie dei gruppi propulsori con controllo, resilienza e innovazione. Utilizzando la forza del suo portafoglio di aziende — Power Systems, Clarke Energy, Home Energy e Engines — e la sua leadership ultracentenaria nel settore, Rehlko fornisce energia dove e quando la rete non è in grado di farlo. Rehlko va oltre la funzione e il recupero individuale per creare vite migliori, comunità e un futuro più duraturo e resiliente in termini energetici. Per saperne di più, visitare il sito rehlko.com .

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Suzanne Cutway

Direttore delle comunicazioni, Rehlko

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