Rehlko, un leader globale in ambito di resilienza energetica che offre soluzioni innovative nei sistemi energetici industriali, nelle tecnologie dei gruppi propulsori e nelle applicazioni energetiche domestiche, si è unita a Liebherr Group (“Liebherr”) il 2 giugno alla cerimonia di inaugurazione dell'espansione strategica della capacità presso lo stabilimento di Liebherr-Components a Colmar, Franciae. Questo evento segna un traguardo storico nella continua espansione della collaborazione strategica di Rehlko con Liebherr e un passo significativo nell'ampliamento delle soluzioni energetiche resilienti per la prossima generazione dell'infrastruttura digitale.

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Liebherr and Rehlko celebrate the strategic capacity expansion of Liebherr-Components Colmar factory. From left to right: Brian Melka (President and CEO of Rehlko), Jan Liebherr (President of the Administrative Board of Liebherr-International AG), Pietro Iemmi (CEO Liebherr-Component Technologies AG), and further members of Rehlko’s and Liebherr’s management.

L'impianto di Colmar ha un ruolo centrale nella produzione di motori utilizzati in serie di generatori ad alte prestazioni che supportano ecosistemi di data center. Grazie alla sua estensione di quasi 12.000 metri quadrati, Liebherr sta rafforzando le sue capacità industriali. All'avvio completo della produzione, l'espansione consentirà allo stabilimento di più che raddoppiare la sua capacità produttiva, supportando l'aumento della domanda del mercato dei data center.

Questa espansione mirata giunge in un momento in cui la domanda di soluzioni di alimentazione resilienti, ad alte prestazioni continua ad accelerare a ritmi vertiginosi, guidata dalla crescita dei data center, compresi gli ambienti di hyperscale e colocation, alimentazione dell'AI, servizi digitali e cloud computing. Con gli sviluppatori e gli operatori che danno sempre più spesso priorità alla distribuzione rapida di soluzioni di alimentazione di backup affidabili per garantire la continuità delle operazioni, Rehlko sta attivamente aumentando la sua capacità industriale globale e le capacità di supporto per questo mercato strutturale e per la domanda dei data center a lungo termine.

“Questa cerimonia è un traguardo importante per la nostra strategia di crescita, mentre scaliamo la nostra capacità per supportare l'accelerazione della colonna portante digitale”, ha dichiarato Brian Melka, Presidente e Amministratore delegato di Rehlko. “Mentre continua a crescere la domanda di data center, i clienti stanno danno priorità a soluzioni di alimentazione resilienti e scalabili senza tempi di inattività. Questa espansione dimostra il nostro impegno verso un processo decisionale rigoroso e un'attuazione coerente, che rafforza la nostra capacità di trasformare un portafoglio ordini in ricavi a lungo termine e catturare ulteriori quote di mercato nel settore dei centri dati, rafforzando al contempo la nostra leadership nelle soluzioni energetiche critiche”.

Jens Krug, Managing Director Liebherr-Components Colmar SAS ha aggiunto, “Questa espansione riflette più di un investimento nella capacità: dimostra il nostro impegno a lungo termine nei confronti della nostra collaborazione con Rehlko, dell'impianto di Colmar e della crescita sostenuta delle nostre capacità industriali. Come azienda a conduzione familiare, crediamo nell'importanza di creare relazioni solide e basate sulla fiducia che ci consentano di offrire soluzioni innovative e affidabili ai nostri clienti in tutto il mondo. con questo investimento, stiamo creando le condizioni per supportare la crescita futura, guidare l'innovazione e affrontare le esigenze del mercato in costante evoluzione”.

La relazione tra Rehlko e Liebherr ha continuato a evolversi fin dal lancio della gamma di generatori KD Series™ nel 2016. Più recentemente, nel maggio 2025, le due società hanno ampliato la loro collaborazione strategica per promuovere ulteriormente la tecnologia dei motori e sostenere la domanda crescente. Negli ultimi dieci anni, la collaborazione è cresciuta in portata e dimensioni, sostenuta dalla comune attenzione all'eccellenza nella progettazione, nelle prestazioni e nell'allineamento industriale a lungo termine.

Rehlko rimane incentrata sul sostegno alla rapida evoluzione del mercato globale dei data center, con un portafoglio completo di soluzioni di alimentazione. I sistemi di alimentazione di backup hanno un ruolo centrale nel garantire la continuità e l'affidabilità, man mano che l'infrastruttura digitale diventa sempre più critica per le attività economiche globali.

Informazioni su Rehlko

Un leader globale nella resilienza energetica, Rehlko fornisce soluzioni energetiche innovative per sostenere e migliorare la vita negli ambiti di energia domestica, sistemi energetici industriali e tecnologie dei gruppi propulsori con controllo, resilienza e innovazione. Utilizzando la forza del suo portafoglio di aziende — Power Systems, Clarke Energy, Home Energy e Engines — e la sua leadership ultracentenaria nel settore, Rehlko fornisce energia dove e quando la rete non è in grado di farlo. Rehlko va oltre la funzione e il recupero individuale per creare vite migliori, comunità e un futuro più duraturo e resiliente in termini energetici. Per saperne di più, visitare il sito rehlko.com .

Informazioni sul Gruppo Liebherr

Il Gruppo Liebherr è un'azienda tecnologica a conduzione familiare con un programma di prodotti altamente diversificati La società è uno dei maggiori produttori al mondo di macchine da costruzione. L'azienda offre inoltre prodotti e servizi di alta qualità, orientati alle esigenze degli utenti in un'ampia gamma di altre aree. The Liebherr Group comprende oltre 150 aziende in tutti i continenti. Nel 2025, contava più di 55.000 dipendenti e realizzava un fatturato complessivo di oltre 14 miliardi di euro. Liebherr è stata fondata da Hans Liebherr nel 1949 nella città di Kirchdorf an der Iller, nel sud della Germania. Da allora, i dipendenti perseguono l'obiettivo di realizzare l'innovazione tecnologica costante e di offrire ai propri clienti soluzioni all'avanguardia nel settore.

Informazioni su Liebherr-Components

In questo segmento, il Gruppo Liebherr è specializzato nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nella rigenerazione di componenti potenti nel settore della tecnica di azionamento e comando meccanica, idraulica ed elettrica. Responsabile del coordinamento di tutte le attività del segmento della componentistica è Liebherr-Component Technologies AG, con sede a Bulle (Svizzera). Il vasto assortimento comprende motori a combustione, sistemi di iniezione, centraline motore, pompe e motori a pistoni assiali, cilindri idraulici, grandi cuscinetti volventi, trasmissioni e verricelli, armadi elettrici e di controllo, componenti per elettronica ed elettronica di potenza e software. I componenti di alta qualità vengono utilizzati in molteplici ambiti, tra cui gru e macchine per movimento terra, industria mineraria, applicazioni marittime, impianti eolici, tecnica dei veicoli, aviazione e tecnica di trasporto. Gli effetti sinergici degli altri segmenti di prodotto del Gruppo Liebherr vengono utilizzati per promuovere il costante sviluppo tecnologico.

Dichiarazioni a carattere previsionale: il presente comunicato stampa comprende dichiarazioni relative all'espansione della capacità prevista e alla domanda del mercato che sono soggette a rischi ed incertezze.

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Suzanne Cutway

Direttore delle comunicazioni, Rehlko

+1 586 216 3896

suzanne.cutway@rehlko.com





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