Record Currency Management Ltd (RCM), una controllata di Record plc (Record Financial Group), società quotata alla Borsa di Londra, è fiera di annunciare la sua partecipazione a un'innovativa operazione obbligazionaria in valuta locale emessa dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), a sostegno dello sviluppo dei mercati dei capitali della Mongolia, fornendo al contempo agli investitori istituzionali accesso a interessanti opportunità nei mercati di frontiera.

RCM è la divisione britannica dedicata alla gestione delle valute di Record Financial Group, il gruppo di investimento specializzato quotato a Londra che gestisce beni per 115 miliardi di dollari per conto di clienti istituzionali in tutto il mondo. La clientela di Record comprende fondi pensione, fondazioni, istituzioni sovrane e altri gestori patrimoniali con i quali il Gruppo ha costruito relazioni a lungo termine attraverso la sua attenzione a soluzioni su misura di investimento e gestione del rischio.

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Record plc

Othman Boukrami - AD, Record Currency Management Limited

OBoukrami@recordfg.com

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