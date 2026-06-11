Il marchio globale di articoli sportivi PUMA oggi ha inaugurato PUMA NITRO™ Lab a Los Angeles, l'ultimo capitolo della sua piattaforma innovativa, e il più significativo dell'azienda ad oggi, segnando l'annuncio globale dell'ingresso di Ultra Nitro 7 e NITRO™ nel calcio per la prima volta su una scarpa da calcio. Le edizioni precedenti di NITRO™ Lab a Parigi, Tokyo e Londra hanno esplorato il futuro delle prestazioni della corsa e consolidato NITRO™ come la tecnologia decisiva tra i campioni della corsa con Fast-R3. Oggi, con l'attenzione del mondo rivolta al calcio, Los Angeles è la prossima tappa di quel percorso, con l'introduzione dello stesso DNA innovativo che ha ridefinito la pista e il campo nei momenti più importanti.

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Global sports brand PUMA today opened the PUMA NITRO™ Lab in Los Angeles, the latest chapter of its innovation platform, and company’s most significant yet, marking the global reveal of the Ultra Nitro 7 and NITRO™'s arrival in football for the first time on a football boot.

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